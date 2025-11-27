menu hamburguer
Zambianchi revela como descobriu versão 'do Flamengo' de 'Primeiros Erros'

Música de Kiko Zambianchi ganhou versão que exalta vitória sobre Liverpool

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
14:08
Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo na vitória sobre o Sport por 5 a 1 (Foto: EDVALDO LIMA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
O compositor Kiko Zambianchi revelou como descobriu que sua música "Primeiros Erros" foi adaptada pela torcida do Flamengo com o título "Em dezembro de 81". Em entrevista ao g1 nesta quinta-feira (27), o cantor paulista contou que soube da versão rubro-negra quando 70 mil pessoas já a cantavam no Maracanã.

A canção original, lançada em 1985, ganhou nova letra que celebra o título mundial conquistado pelo clube carioca em 1981.

- Foi o Marcelo Serrado que me avisou. Ele me ligou e falou: 'Cara, essa música aqui é a sua música. Eu tô aqui no Maracanã' - disse Kiko ao g1.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A adaptação foi criada por Eric Barceleiro, da torcida Nação 12, e surgiu inicialmente no Orkut em 2011. A letra exalta a vitória do Flamengo sobre o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio, na conquista do Mundial. Confira a letra;

Em dezembro de 81

Em dezembro de 81
Botou os ingleses na roda
3 a 0 no Liverpool
Ficou marcado na história
E no Rio não tem outro igual
Só o Flamengo é campeão mundial
E agora seu povo
Pede o mundo de novo

Torcida Flamengo x Palmeiras Brasileirão Campeonato Brasileiro
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

