Zambianchi revela como descobriu versão 'do Flamengo' de 'Primeiros Erros'

O compositor Kiko Zambianchi revelou como descobriu que sua música "Primeiros Erros" foi adaptada pela torcida do Flamengo com o título "Em dezembro de 81". Em entrevista ao g1 nesta quinta-feira (27), o cantor paulista contou que soube da versão rubro-negra quando 70 mil pessoas já a cantavam no Maracanã.

A canção original, lançada em 1985, ganhou nova letra que celebra o título mundial conquistado pelo clube carioca em 1981.

- Foi o Marcelo Serrado que me avisou. Ele me ligou e falou: 'Cara, essa música aqui é a sua música. Eu tô aqui no Maracanã' - disse Kiko ao g1.

A adaptação foi criada por Eric Barceleiro, da torcida Nação 12, e surgiu inicialmente no Orkut em 2011. A letra exalta a vitória do Flamengo sobre o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio, na conquista do Mundial. Confira a letra;

Em dezembro de 81

Em dezembro de 81

Botou os ingleses na roda

3 a 0 no Liverpool

Ficou marcado na história

E no Rio não tem outro igual

Só o Flamengo é campeão mundial

E agora seu povo

Pede o mundo de novo

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

