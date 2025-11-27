Zambianchi revela como descobriu versão 'do Flamengo' de 'Primeiros Erros'
Música de Kiko Zambianchi ganhou versão que exalta vitória sobre Liverpool
O compositor Kiko Zambianchi revelou como descobriu que sua música "Primeiros Erros" foi adaptada pela torcida do Flamengo com o título "Em dezembro de 81". Em entrevista ao g1 nesta quinta-feira (27), o cantor paulista contou que soube da versão rubro-negra quando 70 mil pessoas já a cantavam no Maracanã.
A canção original, lançada em 1985, ganhou nova letra que celebra o título mundial conquistado pelo clube carioca em 1981.
- Foi o Marcelo Serrado que me avisou. Ele me ligou e falou: 'Cara, essa música aqui é a sua música. Eu tô aqui no Maracanã' - disse Kiko ao g1.
A adaptação foi criada por Eric Barceleiro, da torcida Nação 12, e surgiu inicialmente no Orkut em 2011. A letra exalta a vitória do Flamengo sobre o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio, na conquista do Mundial. Confira a letra;
Em dezembro de 81
Em dezembro de 81
Botou os ingleses na roda
3 a 0 no Liverpool
Ficou marcado na história
E no Rio não tem outro igual
Só o Flamengo é campeão mundial
E agora seu povo
Pede o mundo de novo
