Youtuber viraliza ao reagir a Vasco x Flamengo e manda duro recado a Pedrinho

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 19:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O youtuber Fábio Azevedo, do canal "Fanático Vascaíno", viralizou ao reagir à goleada do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã. Cortes da expressão do jornalista nos gols repercutiram nas redes sociais neste domingo (2). Após o fim do jogo, o influenciador mandou um duro recado ao presidente Pedrinho.

- Se os jogadores do Vasco tivessem vergonha na cara, eles iriam ali no torcedor que veio hoje no Maracanã e pedir desculpas. É uma vergonha o que os jogadores fizeram hoje em campo. O Pedrinho, que conhece tão bem o Vasco da Gama, deveria se reunir amanhã e já começar a fazer uma limpa - começou Fábio.

- Chegou a sua hora, presidente, a fazer jus ao seu cargo e botar a ‘bagaça’ na mesa. Assumir essa merda que está agora. O senhor e seus vice-presidentes. Agora não dá mais para culpar 777, herança maldita, esquece! Tome uma atitude. E aí, vai se esconder Pedrinho? Agora a cobrança é em você - completou.

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.