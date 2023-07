Xuxa viveu romances com dois dos maiores nomes do esporte, Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, e o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Durante uma conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast "Quem Pode, Pod", na última terça-feira (11), a apresentadora abriu seu coração e falou um pouco mais sobre as suas antigas relações.