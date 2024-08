Wesley, do Flamengo, se manifesta após polêmica: ‘Parem de falar o que não sabem’

Welsey não deve mais ser vendido para a Atalanta-ITA (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 17:34 • Rio de Janeiro (RJ)

No mesmo dia em que foi noticiada a desistência da Atalanta-ITA por Wesley, viralizou um vídeo do jogador em uma festa após a derrota para o Botafogo. Após a repercussão das imagens nas redes sociais, o lateral do Flamengo se pronunciou sobre o assunto.

- Referente ao vídeo de segunda-feira, iria ser minha despedida e eu iria para Florianópolis me despedir da minha mãe e depois para a Itália. Por isso fui para festa me despedir com meus amigos, então parem de falar coisa que não sabem - escreveu o lateral.

A Atalanta informou ao Flamengo nesta terça (20) que desistiu de contratar Wesley. A negociação poderia render 20 milhões de euros ao Rubro-Negro (cerca de R$ 122 milhões). O clube italiano justificou a desistência por divergência em questões contratuais.

- A gente é um clube brasileiro grande, de padrão mundial, e se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contratos assinados - disse Bruno Spindel, dirigente do Flamengo.