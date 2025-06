Botafogo e PSG se enfrentam, nesta sexta-feira (19), no Estádio Rose Bowl, na Califórnia, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Nos primeiros minutos da partida, uma jogada do time francês viralizou nas redes sociais e chamou atenção dos telespectadores. Trata-se da saída de bola da equipe do técnico Luis Henrique.

Como já visto anteriormente no torneio da Fifa, a equipe francesa mais uma vez optou por jogar a bola para a linha lateral no ponta pé inicial da partida. Determinada estratégia serve como um estratégia, para a equipe subir a marcação e pressionar a saída de bola adversária.

A estratégia viralizou rapidamente nas redes sociais. A postura dividiu opinião dos telespectadores. Alguns fãs do esporte criticaram a jogada da equipe de Luis Henrique, mas teve também quem defendeu e até elogiou a postura do PSG. Veja abaixo a repercussão:

Botafogo x PSG

O estádio Rose Bowl sedia o confronto entre a equipe brasileira e a francesa. Ambas estão presentes no Grupo B do Mundial de Clubes. Para a partida, está em jogo a primeira colocação momentânea da chave incial do torneio da Fifa. Ambas as equipes venceram na estreia e somam três pontos na classificação. O PSG venceu o Atlético de Madrid e o Botafogo derrotou o Seattle Sounders.

Vale destacar, que a equipe espanhola venceu o time estadunidense na segunda rodada da chave. Assim, uma vitória ou empate com o time francês pode ser fundamental para a equipe de Renato Paiva na busca da classificação no Grupo B.

