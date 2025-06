Internautas apontam possível pênalti em PSG x Botafogo: ‘Bem na linha’

Em busca da liderança do grupo B do Mundial de Clubes, Botafogo e PSG se enfrentam no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada. Com um início de jogo de amplo domínio dos franceses, um lance chamou a atenção dos telespectadores. Aos 18 minutos, Kvaratskhelia foi derrubado por Gregore e gerou indignação dos internautas, por não marcação de pênalti, e sim da falta na entrada da área.

Internautas reclamaram de pênalti não marcado para o PSG, no duelo contra o Botafogo. Veja os comentários feitos na rede social X (antigo Twitter):