Web se rende à Thiago Silva após estreia: ‘Mudou a zaga do Fluminense em uma partida’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 04:26 • Rio de Janeiro

A atuação de Thiago Silva no retorno ao Fluminense fez os internautas irem à loucura na web após a vitória do Tricolor. O Clube das Laranjeiras venceu o Cuiabá por 1 a 0 na partida que marcou a reestreia do ídolo. O time terminou o jogo sem sofrer gols pela primeira vez depois de dezoito rodadas de Brasileirão.

O sistema defensivo é com certeza um dos grandes problemas do campeão da Libertadores nessa atual temporada. A chegada de Thiago é um reforço muito esperado dos torcedores, que já apontam a diferença que o camisa três fez no time titular.

Na saída do gramado, em entrevista ao "sportv", junto com o autor do gol da vitória, Kauã Elias, o já capitão elogiou a atuação do garoto da base.

- Os meninos têm uma importância incrível para a gente. Acho que essa mescla faz com que a gente fique mais forte. Não é uma equipe só jovem, mas também não tão velha. Quando as pessoas falam de jogadores velhos, mais experientes, eu fico orgulhoso, porque eu ainda consigo jogar em alto nível com a idade que eu tenho. Então, quando as pessoas falam isso, isso me motiva, isso é meu combustível - comentou Thiago Silva.

- Quando esses 'moleques' saem de Xerém com essa personalidade, a gente tem que olhar para lá e agradecer pelos profissionais que tão trabalhando para formar profissionais como ele - completou o capitão do Fluminense.

Thiago Silva e Kauã Elias após a vitória (Foto: Reprodução/ Fluminense F.C)

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Fluminense

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

⚽ ESCALAÇÕES:

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Pitta e Jonathan Cafú.

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Ganso, Jhon Arias e Marquinhos; Germán Cano.