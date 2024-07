Jornalistas detonam arbitragem de Daronco em vitória do Fluminense: ‘Gosta de aparecer’

Daronco apitou estreia de Thiago Silva (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 22:48 • Rio de Janeiro

Mesmo com a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá por 1 a 0, o árbitro Anderson Daronco não conseguiu sair ileso das críticas dos jornalistas. O Tricolor conseguiu vencer depois de quatorze rodadas no Brasileirão, mais uma vez com gol de Kauã Elias. A partida também foi marcada pela estreia do ídolo, Thiago Silva.

Como foi a partida entre Cuiabá e Fluminense?

O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades de gol. Pelo Cuiabá, Isidro Pitta conseguiu boa arrancada, ganhou de Thiago Silva e bateu presado por Fábio. Já nos minutos finais da primeira etapa, Ganso encontrou belo passe para Samuel Xavier dentro da área, que finalizou mal na melhor chance do Fluminense.

Após o intervalo, o Tricolor passou a ter superioridade nas ações ofensivas. A primeira grande oportunidade veio com Thiago Santos após cobrança de escanteio, logo no início do segundo tempo. Contudo, o gol da vitória veio aos 28 minutos, quando Kauã Elias - que entrou no lugar de Cano - balançou as redes depois de passe de Jhon Arias e belo corta-luz de Ganso. Assim, o Flu voltou a vencer após 10 partidas.