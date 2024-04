Grêmio é derrotado na estreia da Libertadores para o The Strongest, na Bolívia

The Strongest fez valer o fator da altitude e venceu o Grêmio na estreia da Libertadores (AIZAR RALDES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 23:01 • La Paz (BOL)

Com uma equipe bem alternativa, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo The Strongest, na estreia da Libertadores. Luciano Ursino e Enrique Triverio foram os autores dos gols da equipe boliviana.

Por conta do resultado, o Tricolor inicia a competição continental fora da zona de classificação para as oitavas de final. O Imortal aguarda o resultado da partida entre Estudiantes e Huachipato para conhecer melhor a sua situação visando o futuro.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Em casa, o The Strongest se aproveitou da altitude de 3.600 metros de La Paz e tomou as ações da partida. Com mais chances criadas, o clube se aproveitou das bolas alçadas na área e marcou seus dois gols de cabeça com Ursino, no início da etapa inicial, e Triverio, no segundo tempo após uma cobrança de falta venenosa na trave.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



O Grêmio decidiu poupar o elenco visando o jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, no fim de semana. O Tricolor volta a campo pela Libertadores na próxima semana, onde encara o Huachipato, no Rio Grande do Sul.