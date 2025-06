Na última quarta-feira (04), o presidente do São Paulo, Julio Casares, deu o que falar durante sua participação no programa 'Alt Tabet'. Em um dos momentos mais descontraídos da entrevista, o mandatário do Tricolor paulista foi desafiado pelo publicitário Antonio Tabet a contar algo inédito sobre si, e surpreendeu a todos ao imitar o icônico apresentador Silvio Santos, falecido em agosto de 2024.

- Eu, na verdade, vim do rádio, e o rádio era locução mesmo, sem imagem, uma coisa maravilhosa. Nessa época, eu era advogado e fazia o programa de rádio, e eu gostava muito de imitar o Silvio Santos - revelou. A imitação arrancou risos tanto do apresentador quanto de quem assistia.

Casares fala sobre dívida do São Paulo

Casares falou sobre a dívida do Tricolor. No balanço de 2024, a dívida chega perto dos R$ 968,2 milhões. Em 2023, a dívida era de R$ 856 milhões. Foi um aumento de R$ 112,2 milhões em um ano. O relatório completo e detalhado ainda será publicado pelo clube, mas estes são os valores principais.

O presidente do São Paulo deixou claro que deve ser paga até 2030. O dirigente destacou o assunto, trazendo à tona que pretende aliviar isso até 2027 e 2028.

- Em 2027, 2028 o SPFC começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o SPFC será um grande clube - contou.

