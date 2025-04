‘De novo?’: Web enlouquece com gols de falta de Declan Rice

Declan Rice foi um dos grandes destaques do confronto entre Real Madrid e Arsenal pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O jogador fez dois belos gols de falta na partida, abrindo o placar e garantindo a vantagem de dois gols para o próximo duelo de volta pela competição. O meio-campista se tornou o protagonista do duelo.

O Arsenal foi dominante no confronto contra o Real Madrid pela Champions League. Jogando em casa, o time conseguiu ser mais ofensivo e, graças a bela pontaria de Declan Rice, o Arsenal vem garantindo boa vantagem no confronto. Os dois gols do jogador saíram em bola parada, deslocando o gigante Thibaut Courtois, de 2 metros, marcando com dois chutes indefensáveis para o goleiro.

Declan Rice marcou dois golaços de falta contra o Real Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

