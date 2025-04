Arsenal x Real Madrid: oferta e odds para gols de Mbappé e Vini Jr.

Arsenal e Real Madrid se enfrentam pelas quartas de final da Champions League. O primeiro jogo acontece nesta terça-feira, 08/04, às 16 horas (horário de Brasília), no Arsenal Stadium.

Arsenal x Real Madrid: odds para a partida

Arsenal e Real Madrid só se enfrentaram duas vezes na história, ambas pela Champions League. Na ocasião, em 2006, o Arsenal venceu a primeira partida por 0-1. Com o empate por 0-0 no jogo de volta, o time inglês eliminou o adversário.

Sendo assim, a equipe de Mikel Arteta tem o retrospecto do confronto a seu favor. Além disso, o Arsenal joga em casa e conta com o apoio da torcida. Portanto, é o favorito para vencer o jogo de ida. Sendo assim, confira as odds para a partida desta terça-feira:

Vitória do Arsenal

2.10 na Novibet

2.10 na Sportingbet

2.00 na bet365

Empate

3.70 na Novibet

3.40 na Sportingbet

3.50 na bet365

Vitória do Real Madrid

3.55 na Novibet

3.50 na Sportingbet

3.60 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de abril de 2025 às 11 horas.

Mbappé e Vini Jr podem ser solução

Apesar do favoritismo do Arsenal, Carlo Ancelotti tem duas grandes cartas na manga: Mbappé e Vini Jr. Os jogadores dividem a artilharia do Real Madrid na Champions League com sete gols cada e podem mudar o jogo a qualquer momento.

Pensando nisso, algumas casas de apostas estão oferecendo odds especiais para a participação de Mbappé e Vini Jr. neste jogo. Na bet365, a odd para Vini Jr. dar mais de 0.5 chute ao gol passou de 1.72 para 2.50.

Já na Sportingbet, a odd para um gol de Mbappé ou Vini Jr. na partida passou de 1.66 para 2.00.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de abril de 2025 às 11 horas.

Novibet: aposte em Arsenal x Real Madrid e ganhe R$ 30 em Aposta Extra

Além disso, é possível ganhar aposta extra de R$30 na Novibet fazendo um palpite na partida das quartas de final da Champions League. Para isso, faça uma aposta de R$100 ou mais no jogo entre Arsenal e Real Madrid com a ferramenta Criar Aposta.

Vale frisar que a aposta deve incluir no mínimo três combinações, com uma odd mínima total de 3.5 e uma odd mínima de 1.2 por seleção. Para ler os termos e condições completos, acesse o site da Novibet.