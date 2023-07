O atacante Keno recebeu um cartão amarelo do árbitro Luiz Flávio de Oliveira nos acréscimos do primeiro tempo de Fluminense x Internacional, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Maracanã neste domingo (9). Nas redes sociais, os torcedores tricolores discordaram da decisão e ficaram indignados com o juiz, especialmente pois o jogador estará suspenso no clássico contra o Flamengo, próximo compromisso da equipe das Laranjeiras no Brasileirão.