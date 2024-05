Web detona arbitragem em São Paulo x Talleres: ‘Vergonhoso’

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 23:34 • São Paulo (SP)

Torcedores de São Paulo e Talleres mostraram sua insatisfação com a arbitragem do colombiano Jhon Ospina, em duelo válido pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, no Morumbis.

A principal reclamação dos torcedores do São Paulo em relação ao árbitro foi por não punir os jogadores do Talleres com cartão por jogadas agressivas e violentas. Além disso, os são-paulinos queriam a expulsão do goleiro Herrera, que partiu para cima da arbitragem após o primeiro tempo.

Já a torcida do Talleres reclamou bastante de um suposto pênalti de Luciano no primeiro tempo. A não marcação foi o motivo da revolta do goleiro argentino.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 TALLERES

COPA LIBERTADORES - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Gols: Lucas e Luciano

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

Policias protegendo o árbitro do goleiro Herrera (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla, Nestor e Lucas; Luciano e Juan.

TALLERES (Técnico: Walter Ribonetto)

Herrera; Benavídez, Rodríguez, Catalán e Navarro; Ortegoza, Portilla e Portillo; Botta, Girotti e Sosa.