Web destaca jogador de gigante da Série A em Bolívia x Brasil: ‘Parecendo Neymar’

A atuação do jovem Miguelito no primeiro tempo de Bolívia x Brasil foi um dos grandes destaques na partida de despedida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Autor do gol na vitória parcial por 1 a 0, o meio-campista de 21 anos pertence ao Santos e está emprestado ao América-MG.

A promessa do futebol boliviano foi a principal válvula de escape da equipe nesta primeira etapa. Além do gol marcado, Miguelito liderou as ações ofensivas da Bolívia, com muita movimentação nos mais de quatro mil metros de altitude da cidade de El Alto.

O gol marcado pelo meia vai garantindo sua seleção nos playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, os torcedores exaltaram o desempenho de Miguelito nesta primeira etapa. Enquanto alguns pedem a contratação do jogador, outros comparação a atuação do jovem com os melhores momentos do astro Neymar. Confira abaixo.

Já classificado para a próxima Copa do Mundo, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia. Com o resultado parcial, os bolivianos vão ultrapassando a Venezuela e garantindo a classificação para os playoffs.