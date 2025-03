Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold, pilares do Liverpool nos últimos anos, foram vistos em uma pequena confusão durante o treino. Membros da imprensa inglesa registraram um momento onde os dois trocaram leves empurrões durante pausa em uma atividade comandada pelo técnico Arne Slot antes do duelo com o PSG, pela Champions League.

👀 Veja abaixo a confusão entre Salah e Arnold, do Liverpool

O semblante sério do lateral chegou a sugerir uma seriedade maior na situação, mas a risada do egípcio e a pouca força nos "golpes" foram confirmadas posteriormente como apenas uma brincadeira entre os companheiros, segundo o portal "Liverpool Echo".

Os dois chegaram a ser segurados por Konaté e Harvey Elliott durante a confusão, e Federico Chiesa observou assustado. O clima, no entanto, é de confiança em Anfield após os últimos resultados conquistados pelos líderes da Premier League.

O Liverpool entra em campo nesta terça-feira (11) diante do Paris Saint-Germain, buscando confirmar a vaga diante de seu torcedor nas quartas de final da Champions. Os Reds venceram a ida na França por 1 a 0, com gol solitário de Elliott nos minutos finais do confronto, e necessitam apenas de um empate para garantir o avanço na competição.

Ao time de Luis Enrique, um triunfo simples leva o embate para a prorrogação e, se necessário, às penalidades na Inglaterra. Dois gols ou mais de diferença colocam os franceses na próxima fase. Quem avançar enfrentará o classificado de Club Brugge x Aston Villa; na ida, os ingleses levaram a melhor por 3 a 1.