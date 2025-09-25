Web aponta ironia de Neymar sobre suposto vício: ‘Esse é bom demais’

Neymar voltou a ter o nome especulado em uma nova polêmica. Desta vez, o jornalista Rodolfo Gomes publicou um vídeo associando a imagem do atleta a um suposto vício em whisky com energético e narguilé. Após a publicação viralizar, o camisa 10 do Santos respondeu a acusação com uma postagem enigmática.

Através do Instagram, o jogador compartilhou uma imagem de um energético de uma marca que o patrocina com a seguinte legenda: "Viciado em Red Bull, esse é bom demais". Nas redes sociais, torcedores não deixaram o caso passar batido e apontaram o gesto como uma resposta a Rodolfo Gomes.

O comunicador, foi o responsável por vincular a imagem do camisa 10 do Santos a um suposto vício em Red Bull com whisky. Além disso, ele também afirmou que Neymar tem o costume de dormir tarde e associou a determinada prática ao fato dos treinos do Santos serem às 10h, e não em horários mais cedo.

- Vou dizer exatamento como minha fonte escreveu: "Ele é viciado em whisky com energético, fuma narguilé, dorme as 4h ou 5h da manhã, e por isso, os treinos do Santos começam tarde. Os jogadores já pediram a mudança para um horário mais cedo, mas ninguém antecipa porque o Neymar não chegaria" - disse Rodolgo Gomes.

Neymar segue fora dos gramados

Em meio a polêmicas fora de campo, o camisa 10 do Peixe segue sem ter uma grande sequência de jogos pelo clube na temporada de 2025. Na atual temporada, o atacante esteve presente em apenas 21 jogos do Santos.

As ausências são justificadas por sequência de lesões. Desde o retorno ao clube paulista, o jogador já acumula três lesões musculares. Atualmente, ele se recupera de um problema no reto femoral do quadrícups, na região frontal da coxa. As expectativas otimistas são do jogador estar apto para jogar em outubro.