Web aponta herdeiro de Jorge Iggor na TNT Sports: ‘Absurdo’

A TNT Sports concluiu mais um dia de transmissões da Champions League nesta quarta-feira (17). Ao todo, seis jogos foram transmitidos pelos canais da emissora e pelo streaming da HBO Max. Durante a rodada, os telespectadores elogiaram o narrador Victor Lopes e o apontaram como o herdeiro de Jorge Iggor, que recentemente foi contratado pela Globo.

Os comentários sobre a atuação de Victor Lopes foram diversos. Ele ficou responsável pela transmissão da vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid por 3 a 2, em Anfield. A partida foi marcada pela emoção e por gols nos minutos finais do embate.

O cenário fez os telespectadores apontarem Victor como herdeiro dos jogos incríveis narrados por Jorge Iggor, que tinha a fama de transmitir partidas decididas na reta final. Além disso, o narrador da TNT Sports também recebeu muitos elogios pela qualidade da transmissão. Veja abaixo:

Como foi Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions League?

A partida começou com um amplo domínio do clube inglês. Dentre os primeiros seis minutos do primeiro tempo, a equipe do técnico Arne Slot abriu 2 a 0 no placar. O primeiro a balançar as redes foi Andrew Robertson, aos quatro minutos. Posteriormente, foi a vez de Mohamed Salah marcar dois minutos depois.

O Atlético de Madrid conseguiu diminuir a desvantagem no placar antes do intervalo. O volante Marcos Llorente foi o responsável por marcar para o time espanhol nos acréscimos da primeira etapa.

No segunto tempo, o Liverpool encaminhava a vitória sobre a equipe colchonera sem grandes dificuldades. Contudo, aos 81 minutos, Marcos Llorente voltou a marcar e deixar tudo igual no placar.

O novo gol do volante do Atlético de Madrid intensificou as ações do jogo na reta final. O time inglês, que dominava a posse de bola e pouco criava, partiu para um pressão final para garantir a vitória dentro de casa.

O objetivo da equipe de Arne Slot foi alcançado na reta final do confronto. Aos 92 minutos, o zagueiro Van Dijk subiu mais que a defesa adversária, em uma cobrança de escanteio, para marcar de cabeça. Com a ação, o Liverpool garantiu a vitória e três pontos na tabela da fase de liga da Champions League.