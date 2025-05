A chegada de Lady Gaga ao Rio de Janeiro, para realizar um show gratuito na praia de Copacabana neste sábado (3), vem causando alvoroço na porta do hotel em que a cantora está hospedada. Sempre acompanhado de um cartaz, Caíque "Fé", folclórico torcedor do Vasco foi repreendido por fãs da estrela, que não aprovaram a presença do vascaíno no local. O caso foi noticiado primeiramente pelo UOL.

Caíque esteve presente no hotel com um cartaz escrito "Welcome, Lady Gaga (Bem-vinda, Lady Gaga). Porém, algumas fãs alegaram que o objeto estaria atrapalhando a visibilidade e enquandraram o torcedor. Em seguida, o vascaíno retrucou e afirmou que permaneceria no local. Entretanto, os animos se acalmaram e tudo ficou bem.

Lady Gaga no Rio de Janeiro

Faltam apenas quatro dias para a apresentação da cantora em solo carioca. Ela desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (29) e já se encontra hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace.

Enquanto a diva pop acerta os detalhes finais para o show, milhares de fãs chegam a todo minuto a cidade para acompanhar o show. A Prefeitura estima que mais de 1 milhão de pessoas vão estar presentes nas areias da Praia de Copacabana para apreciarem a atração.



