‘Ela não vem mais’: meme de Lady Gaga foi criado por influenciador rubro-negro

"Ela não vem mais!". Provavelmente você já escutou essa frase em algum lugar ou leu na internet. O meme foi 'criado' por Gabriel Reis - mais conhecido como 'Paparazzo Rubro-Negro' - em 2017, após Lady Gaga cancelar o show que faria no Rio de Janeiro. Em contato com o Lance!, o jornalista, que cobre o Flamengo, relembrou o dia, falou sobre a repercussão a frase até os dias atuais e revelou que gostaria de estar presente no show deste fim de semana, na praia de Copacabana.

- As pessoas reconhecem, vem falar comigo. Toda a hora as pessoas associam, me param, me pedem pra gravar vídeo, gravar áudio. Às vezes eu estou no cinema ou no restaurante e vem alguém me pedir essas coisas mais inusitadas.

Gabriel Reis comentou sobre o fato do meme ter repercutido de forma negativa entre os fãs da cantora americana. Porém, afirmou estar feliz que o meme tenha ido para o lado da brincadeira.

- Eu fico triste de saber que uma brincadeira se tornou um símbolo de frustração. Eu sou uma pessoa muito para cima, amo meus cachorros, amo meus amigos, minha família. Mas eu acho que de qualquer forma, mesmo sendo um símbolo de algo que não deu certo, as pessoas levam muito para o lado da brincadeira. Então se levam para o lado da brincadeira, eu fico feliz, isso me deixa feliz. Porque eu acho que só de a gente saber que a gente deixou um legado nesse planeta, a gente não sabe, né?

Gabriel Reis era paparazzi em 2017 (Foto: Reprodução)

Entretanto, Gabriel afirmou ter ficado chateado com o fato de Lady Gaga não ter falado com os fãs que estão acampados na porta do Copacabana Palace, hotel que a musa do pop está hospedada.

- Fico triste por ela não sair do carro e falar com as pessoas. Eu queria saber até quando os famosos vão fazer isso, não atender os fãs, não terem o carinho que deveriam (...) ainda mais ela, que não veio da outra vez. Na pior das hipóteses, ela deveria ter ido ali no parapeito falar com as pessoas que estavam lá desde a madrugada. Fico triste - lamentou.

Entretanto, o influenciador revelou ser fã da cantora por conta de uma música específica e afirmou que gostaria de estar presente no show deste fim de semana caso ganhasse acesso à Área VIP.

- Eu só iria ao show da Lady Gaga se eu ganhasse um camarote VIP e se ela confirmar que vai cantar Shallow, que é a música que eu adoro, de 'Nasce Uma Estrela'. Eu aprendi a amar essa mulher por causa do filme, que eu acho um dos filmes mais lindos que eu já vi, mais tristes que eu já vi, mas que eu adoro as músicas do filme, né? Adoro - revelou.

Lady Gaga no Rio de Janeiro

Faltam apenas dois dias para a apresentação da cantora em solo carioca. Ela desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (29) e já se encontra hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace.

Enquanto a diva pop acerta os detalhes finais para o show, milhares de fãs chegam a todo minuto a cidade para acompanhar o show. A Prefeitura estima que mais de 1 milhão de pessoas vão estar presentes nas areias da Praia de Copacabana para apreciarem a atração.