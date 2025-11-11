Virginia Fonseca gera rumores sobre término com Vini Jr após publicação

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, gerou especulações sobre seu relacionamento com Vini Jr ao publicar um story no Instagram em que se referia como "mãe solteira". A postagem ocorreu na última segunda-feira (10) e foi removida minutos depois pela própria influenciadora. À "Quem", a assessoria de Virginia confirmou que o casal segue junto.

Mesmo com a rápida exclusão do conteúdo, seguidores capturaram a tela e compartilharam as imagens nas redes sociais, levantando dúvidas sobre um possível término entre Virginia e o atacante do Real Madrid, de 25 anos. A mensagem publicada pela influenciadora poderia sugerir uma ruptura recente no relacionamento.

Para dissipar os rumores, Virginia posteriormente compartilhou uma foto ao lado do jogador. Na nova publicação, a influenciadora escreveu: "Já começando a semana com muita saudade".

A situação provocou diferentes reações entre os internautas. "Ela apagou rapidamente", observou um seguidor. Outro comentou: "Mas ela é solteira, gente. Para mim, se você não é casada, você é solteira. Eles são namorados e não marido e mulher".

Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de seu relacionamento anterior com Zé Felipe, que terminou em maio de 2025. A influenciadora iniciou o namoro com Vini Jr. no final de outubro do mesmo ano, quando foi pedida em namoro pelo jogador, que atualmente mora na Espanha.

