'Vinicius Jr' pede 'Virginia' em casamento durante jogo da Kings League; veja

O universo da Kings League é conhecido por misturar futebol com puro entretenimento, e neste fim de semana, o público foi presenteado com um dos momentos mais bizarros e engraçados da competição até agora.

Durante a partida entre Funkbol e Real Elite, os espectadores foram pegos de surpresa quando um "pedido de casamento" tomou conta da arena.

Em uma pausa no jogo, um homem vestido para se parecer com Vinicius Junior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, entrou em cena. A surpresa aumentou quando ele se ajoelhou e fez o pedido para ninguém menos que um homem vestido de 'Virginia' Fonseca, a famosa influenciadora digital.

Obviamente, tudo não passou de uma grande brincadeira.

Fase de grupos da Kings League chegou ao fim

A última rodada da fase de grupos da Kings Cup Brazil foi uma explosão de gols que definiu o futuro da competição. O grande destaque foi a atuação impiedosa da Loud SC, que aplicou uma goleada histórica de 10 a 4 sobre o Desimpedidos, confirmando sua força máxima. Em paralelo, o jogo mais dramático da noite foi a vitória do Nyvelados FC por 5 a 4 sobre o Fluxo, com um gol decisivo nos acréscimos (40'+4) que garantiu a classificação do Nyvelados e eliminou o Fluxo em um confronto direto eletrizante.

Com os resultados finais, a classificação para os playoffs foi selada de forma histórica. A goleada da Loud não valeu apenas a vitória, mas também a cobiçada posição 1A, garantindo ao time a única vaga direta para as semifinais do torneio. O Funkbol Clube também brilhou e terminou como líder do Grupo B (1B). G3X FC (2A), Furia FC (3A), Nyvelados FC (2B), Dendele FC (3B) e Desimpedidos (4A) completaram a lista de classificados, deixando Capim FC e FC Real Elite pelo caminho.

O chaveamento da "Playoff Week" coloca a Loud SC no camarote, aguardando o vencedor do confronto de quartas de final entre Furia FC vs. Nyvelados FC. Do outro lado da chave, a disputa também será intensa: Dendele FC enfrenta o G3X FC, enquanto o Funkbol Clube mede forças contra o Desimpedidos, em jogos que prometem definir os finalistas da competição.