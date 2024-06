CazéTV anuncia nova parceria com Podpah para a Copa América

Igão e Mítico, do Podpah, participarão da programação da CazéTV durante a Copa América (Foto: Reprodução/X)







Publicada em 05/06/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 05/06/2024 - 13:50

A emissora do streamer e youtuber Casimiro Miguel anunciou nesta qurta-feira (05), uma nova parceria entre a CazéTV e o Podpah, canal de podcast dos youtubers Igão e Mítico, para a Copa América 2024. A competição terá início no dia 20 de junho e será transmitida com exclusividade pelo grupo Globo.

CazéTV e Podpah já se uniram em outras transmissões (Foto: Reprodução/Youtube)

O anúncio não deu muitos detalhes sobre a parceria CazéTV e Podpah, somente que será um programa diário totalmente voltado a programação da Copa América, enquanto durar a competição.

Confira abaixo o anúncio:

A CazéTV surgiu em 2022 com o desafio de transmitir a Copa do Mundo do Qatar em 2022. A transmissão foi um sucesso e a nova emissora chegou a atingir 8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente durante um jogo do Brasil. Além da Copa, a CazéTV também transmitiu outros eventos gigantes do esporte como os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, o Campeonato Alemão, partidas do Vasco e do Botafogo no Campeonato Carioca, e eventos alternativos, como a Copa Acerj e o torneio de futebol X1.

