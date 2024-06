Globo admite que não terá lucro com Olimpíadas de Paris

Globo tem expectativa positiva em relação à audiência dos Jogos Olimpícos (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro (RJ)

A diretora de Eventos Esportivos do Grupo Globo, Joana Thimoteo, destacou, em evento de mídia no Rio, que a transmissão das Olimpíadas de Paris não é para lucrar. Segundo a diretora, a exibição do evento é uma equação complexa, mas que vale a pena principalmente por ser uma comunicação importante para a emissora. A informação foi publicada pelo site F5, da Folha de S.Paulo

Joana participou de painel sobre esporte na Rio2C.

- Os direitos esportivos das Olimpíadas são caros e as cotas comerciais não necessariamente pagam esses direitos. Então a gente precisa fazer uma equação entre a aquisição de direitos, as cotas adquiridas, as assinaturas que provavelmente vão ser estimuladas com a oferta de conteúdo e também com a produção. É uma equação complexa. Não é uma decisão apenas sobre faturamento quando a gente resolve ter Olimpíadas na Globo - afirmou Joana.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Globo entendeu que era necessário mudar o modelo de aquisição desses eventos.

- Não podemos fingir que está tudo bem em termos de questão financeira em todo o mercado, mas fizemos uma decisão muito sólida - disse a executiva, acrescentando que a emissora tem expectativa positiva em relação à audiência dos Jogos Olimpícos.