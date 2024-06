Villani critica postura de Flávio Rodrigues, árbitro de Fluminense x Vitória; veja

Flávio Rodrigues foi o árbitro de Fluminense x Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 21:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Narrador de Fluminense x Vitória, Gustavo Villani criticou uma atitude do árbitro do jogo nesta quinta-feira (27), pelo Brasileirão. O locutor da Globo questionou a postura de Flávio Rodrigues por uma discussão com um jogador do time baiano que estava caído no gramado.

- Se ele interpretou que é cera do jogador do Vitória e mandou o jogo seguir, ok. Mas a partir do momento que o jogo está parado, ele não tem que ir lá bater boca com o atleta. Pede o atendimento e vai tocar o jogo - começou Villani, em lance no segundo tempo.

- Bate boca com o banco de reservas, depois bate boca com o atleta que está pedindo atendimento. Não me parece um comportamento legal de um árbitro Fifa. Ele não é médico. E a premissa dos acréscimos é dele. Então, primeiro atende o cara, depois acrescenta - completou.

Até aquele momento, o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. Aos 45 minutos do segundo tempo, Zé Hugo fez boa jogada individual e tocou para Janderson, que completou para o gol. Com o resultado, o Tricolor segue na lanterna do Brasileirão, com seis pontos.