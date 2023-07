- Segundo a Polícia Militar, dois torcedores do Flamengo estavam atravessando a rua, em frente a bilheteria A com a camisa do Flamengo. A torcida do Palmeiras foi pra cima deles e começou o confronto. Aí voou estilhaços de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde [torcida organizada do Palmeiras], ela não estava na bilheteria entrando no estádio. Ela estava do lado de fora junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora. Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua pra bater nas pessoas que passam -, disse.