Jornalista do SporTV exaltou o futebol de Endrick (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 19:27 • São Paulo (SP)

Endrick brilhou neste sábado (23) ao ser o autor do gol da vitória da Seleção Brasileira contra a Inglaterra. Aos 17 anos, seu desempenho chamou a atenção de Paulo César Vasconcellos, comentarista do SporTV.

Nas palavras do jornalista, o feito de Endrick em cima de uma Seleção que tem tanto renome como a da Inglaterra devolve a Seleção Brasileira 'a fama que os títulos criaram'.

- Talvez você não saiba, mas este rapaz tem 17 anos. É um adolescente. Viveu no sagrado estádio de Wembley uma experiência única. Fez o gol da vitória de uma Seleção Brasileira, que depois de tempos conseguiu justificar a fama que os títulos criaram - destacou.

Paulo César Vasconcellos ressaltou a história da família do jogador e disparou: acredita que Endrick está só começando sua trajetória.

- Endrick é um jovem do povo preto que já viveu as dificuldades comuns a quem do povo preto é. Seu pai era faxineiro e a família sabe o peso, a dor, e os traumas que o crime de racismo provocam. Em breve estará no Real Madrid e será companheiro de Rodrygo e Vini Jr. Companhias melhores não há. Para encarar adversários dentro de campo e cultores do ódio fora dele. Se preparem, Endrick está apenas começando. Ô sorte - finalizou.