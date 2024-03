Atacante do Flamengo, Pedro faz chá revelação e anuncia o sexo dos gêmeos

Pedro, do Flamengo, e esposa serão pais de duas meninas (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Pedro, do Flamengo, e sua esposa Fernanda Nogueira, publicaram nas redes sociais as imagens do chá de revelação do seu casal de gêmeas, mostrando que estão esperando duas meninas. A gravidez foi anunciada pelo jogador em uma partida do campeonato carioca em fevereiro.

- O que se revelou em sonho, Deus concretizou! Nossas meninas - disse o jogador no Instagram.

