O gol de Leo Fernández, um dos mais bonitos do Fluminense neste Brasileirão, foi marcado aos 21 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória para o Tricolor - que pulou para quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. O uruguaio cobrou uma falta com muito efeito e deixou Rafael Cabral, que se moveu para o sentido contrário da bola, vendido no lance.