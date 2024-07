Torcedores do Atlético-MG acusam torcedor do Flamengo de urinar na arquibancada (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro

Uma cena chocou a web nesta segunda-feira. Um vídeo flagra um torcedor do Flamengo urinando em um copo e atirando o conteúdo nos torcedores do Galo que estava na arquibancada abaixo. O caso aconteceu durante Atlético-MG x Flamengo na última quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória elástica do Rubro-Negro por quatro a dois. Assista o vídeo;

Flamengo bateu o Atlético-MG por quatro a dois na Arena MRV. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Atlético-MG de Hulk, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados. O Flamengo é o grande líder do torneio nacional, com 31 somados.

