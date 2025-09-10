Vidente revela como será Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do time paulista.

Durante a análise do confronto, o tarólogo apontou que a equipe do técnico Dorival Júnior irá entrar em campo de forma organizada. Além disso, o Timão também tentará tirar proveito de algumas fragilidades do Athletico-PR. O Alvinegro também deve ter o domínio do jogo e da posse de bola.

Para o lado do Furacão, o vidente chamou atenção para a necessidade da equipe de mostrar valentia em campo. Ele não destacou possíveis momentos bons da equipe rubro-negra, ao longo dos 90 minutos. Contudo, o Athletico-PR deverá sair de campo eliminado da Copa do Brasil.

Apesar da classificação do Corinthians, Luiz Filho destacou que o confronto na Neo Química Arena deverá ser equilibrado. Ele não destacou a possibilidade de empate, mas mesmo nesse cenário, o time paulista ainda se classificaria para a semifinal do torneio nacional.

Corinthians x Athletico-PR

O segundo confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão entra em campo jogando pelo empate. O cenário existe por conta da vitória sobre o adversário no primeiro jogo, na Arena da Baixada.

Nos primeiros 90 minutos do embate entre os times, a equipe do técnico Dorival Júnior por 1 a 0, fora de casa. Na ocasião, o atacante Gui Negão foi o responsável pelo gol da vitória, que deu vantagem para o Timão no segundo encontro entre as equipes.