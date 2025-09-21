Vidente faz previsão para Santos x São Paulo pelo Brasileirão

Santos e São Paulo se enfrentam pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (20), e um vidente fez uma previsão para o clássico. A Vila Belmiro será o palco do duelo, que terá início às 17h30 (de Brasília).

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o time da casa deve fazer a festa. Em Santos x São Paulo, o Peixe tem cartas melhores que o Tricolor Paulista.

Jogando em casa, o Santos deve se lançar ao ataque e buscar o protagonismo do jogo. O time comandado por Pablo Vojvoda vai tentar usar a velocidade para dominar a partida contra o São Paulo, segundo Luiz Filho.

Pelo lado do Tricolor Paulista, o time deve começar mais lento, mas também vai para o ataque em determinado momento do jogo. De acordo com o vidente, o São Paulo vai incomodar muito o Santos, e também vai ter possibilidades de gol.

De forma geral, Luiz Filho apostou em um jogo perigoso, que pode ter polêmicas de arbitragem. O empate é uma possibilidade, mas Santos x São Paulo deve terminar com vitória do Peixe.

Santos e São Paulo se enfrentaram pelo Campeonato Paulista deste ano. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para São Paulo x Santos

O Peixe entrou em campo pela última vez no domingo da semana passada (14) e empatou por 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (14), pelo Brasileirão. No meio da semana, a equipe voltou a campo diante da LDU, em Quito, na última quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Neymar (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz

SÃO PAULO (Hernán Crespo)

Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Maílton, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Dinenno.