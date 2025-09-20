Europeus se chocam com decisão de técnico sobre Estevão: ‘Estragou tudo’

Os europeus se chocaram com uma decisão do técnico Enzo Maresca, do Chelsea, em relação ao Estevão. O jovem brasileiro começou como titular neste sábado (20), mas foi substituído com apenas cinco minutos de jogo, o que gerou muita repercussão na web.

A expulsão de Robert Sánchez, goleiro de Chelsea, aos quatro minutos de jogo, prejudicou seus companheiros, especialmente Estêvão e Pedro Neto. A joia do Palmeiras recebeu a chance de começar entre os titulares, mas acabou sendo "sacrificado" pelo treinador para conter os danos da expulsão.

Nas redes sociais europeias, os torcedores ficaram em choque com a decisão de Enzo Maresca. Além de tirar Estevão com três minutos de jogo, o técnico espanhol tinha escalado o jovem como ponta-esquerda. Veja a reação dos europeus abaixo.

Estêvão em ação pelo Chelsea contra o Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação / Chelsea)

Veja a reação dos europeus com decisão de Maresca sobre Estevão

Tradução: Fiquei tão animado para ver Estevão no comando, esse técnico simplesmente estraga tudo.

Tradução: Alguém pode me dizer o que o Estevão estava fazendo na ponta direita? E perguntamos por que os jogadores perdem a motivação? O garoto nunca jogou lá, nem uma vez. Temos jogadores talentosos jogando sob a tutela de um professor de educação física tímido e experimentador.

Tradução: Achei estranho que ele tenha tirado o Neto, o Estevão, Mais estranho ainda: palmer.

Tradução: Ele nunca quis ter começado com Estevão. Viu uma oportunidade e usou.

Tradução: Maresca sabia que Palmer não estava 100% antes da partida e tirou Neto e Estevão 💔

Como o goleiro Robert Sanchez foi expulso?

Enzo Maresca queimou duas substituições precocemente para tentar reorganizar o Chelsea: Pedro Neto e Estêvão deixaram o campo para a entrada de Tosin Adarabioyo e Filip Jorgensen. Pouco minutos depois, o brasileiro Andrey Santos foi chamado pelo treinador para substituir Cole Palmer.



Bryan Mbeumo ia escapando livre pelo meio em direção da grande área, quando o goleiro Sánchez saiu na meia-lua pra abafar a jogada e acabou atingindo o camaronês. O goleiro do Chelsea recebeu o vermelho direto.

