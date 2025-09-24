Vidente crava classificado em Atlético-MG x Bolívar na Sul-Americana

Atlético-MG e Bolívar se enfrentam, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, cravou a classificação do clube mineiro.

De acordo com o vidente, a equipe do técnico Jorge Sampaoli terá o domínio e grandes oportunidades ao longo do confronto. Ele destacou que o Galo deve ter uma excelente atuação, onde irá neutralizar o adversário e jogar um futebol bonito dentro de campo.

Por outro lado, Luiz Filho previu uma série de problemas para a equipe boliviana. Conforme a previsão, o Bolívar entrará em campo buscando se defender e sair em contra-ataques, mas a estratégia não será suficiente para parar o ataque do Galo.

As cartas apontaram uma classificação tranquila para o time mineiro. Com a força da torcida, o vidente apontou uma vitória do Atlético-MG no tempo regulamentar.

Atlético-MG x Bolívar

O confronto entre as equipes, desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, marca o segundo da disputa pelas quartas de final. No primeiro embate, Atlético-MG e Bolívar protagonizaram um empate em 2 a 2.

O Galo chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Mas viu o time adversário deixar tudo igual durante a segunda etapa. Vale destacar, que a equipe boliviana ainda jogou com um jogador a menos por 33 minutos.

Com o cenário, o Atlético-MG entra em campo em busca de uma vitória simples para garantir a classificação a semifinal da Sul-Americana. Qualquer empate, leva a decisão para as penalidades máximas.