Escalação: zagueiro treina, mas Atlético-MG tem duas baixas contra o Bolívar

O técnico Sampaoli ganhou o reforço de um zagueiro, mas tem dois desfalques para a decisão da Sul-Americana. O Atlético-MG recebe o Bolívar na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo confronto de volta das quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O zagueiro Ruan Tressoldi treinou nesta semana na Cidade do Galo e virou opção para a comissão técnica relacioná-lo. O atleta de 26 anos passou por uma artroscopia no joelho direito e estava em recuperação física.

Último reforço da janela de transferência, que fechou em 2 de setembro, Tressoldi não entra em campo desde 20 de maio, ainda pelo São Paulo. No Sassuolo, time que o emprestou, ele não chegou a atuar.

continua após a publicidade

Por outro lado, Sampaoli tem as baixas do zagueiro Júnior Alonso e do lateral-direito Natanael, suspensos. Iván Roman deve entrar na zaga, e o meio-campista Gabriel Menino tende a ser improvisado pelo lado, já que Saraiva seguem em transição de uma lesão muscular.

Na segunda-feira (22), o Galo ainda viu a gravidade da lesão do atacante Cuello se confirmar. O jogador argentino, que se contundiu na Bolívia, passará por cirurgia no tornozelo nesta terça-feira (23) e só retorna em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Atlético-MG

Para se classificar à semifinal, o Atlético-MG precisa apenas vencer a partida da volta, já que empataram em 2 a 2, em Laz Paz, pela ida. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Lyanco, Victor Hugo e Iván Roman; Gabriel Menino, Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Hulk e Rony (Reinier)

Torcida do Atlético-MG protesta em aeroporto

Em momento turbulento na temporada, o Atlético-MG presenciou mais uma situação de pressão. Ao retornar do Rio de Janeiro com mais uma derrota, dessa vez para o Botafogo, em jogo válido pela 24ª rodada, o elenco foi cobrado por membros de torcidas organizadas no Aeroporto de Confins.

A última vitória do Atlético aconteceu há mais de um mês, contra o Godoy Cruz-ARG, fora de casa, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Naquela altura, o treinador ainda era Cuca.

Em seguida, o time perdeu cinco jogos (São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Cruzeiro novamente e Botafogo) e empatou outros dois confrontos (Santos e Bolívar).

O técnico Jorge Sampaoli ainda busca a primeira vitória desde o seu retorno. Até agora, são quatro partidas, com duas derrotas e dois empates. Vale destacar que, nos últimos três jogos, o Atlético-MG teve um jogador a mais em campo, mas não conseguiu vencer.