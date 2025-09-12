Vidente aponta resultado de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão

Palmeiras x Internacional é um dos jogos que vai movimentar a rodada do Brasileirão neste sábado (13). A bola rola às 18h30 (Brasília), no Allianz Parque, em jogo que vale muito para as duas equipes, e um vidente apontou o resultado provável do duelo.

No canal Renascer das Cartas, o vidente Luiz Filho fez uma previsão para Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão. Ele apontou que o Verdão, jogando em casa, terá muitas oportunidades, mas terá que aproveitá-las, porque o Colorado estará com grande espírito de luta e superação.

Com a força do time de Abel Ferreira em casa, a maioria dos comentaristas e torcedores está apostando em vitória do Palmeiras, porém, segundo Luiz Filho, é o Internacional que tem mais chances de vencer. O empate também é uma possibilidade pelo equilíbrio das cartas, mas o Colorado tem melhores chances que o Verdão.

Ainda segundo o vidente Luiz Filho, o Colorado terá uma boa defesa, boa saída, e principalmente: contra-ataques perigosos. Palmeiras x Internacional promete ser um grande jogo, já que as duas equipes precisam da vitória para seguir firme com seus objetivos.

Como chegam os times para Palmeiras x Internacional

O Palmeiras pode ter uma peça nova em campo: Andreas Pereira. O meio-campista está apto para atuar e pode fazer sua estreia em casa nesta rodada. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, recuperados de problemas físicos, vêm participando integralmente do treinamento e podem ficar à disposição de Abel Ferreira.

O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data-Fifa para testar formações diferentes nos treinos da equipe. Se na semana passada foi levado a campo um time no 4-1-3-2, com o retorno de Bruno Henrique, numa volta dos três volantes – ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez –, desde segunda-feira (8), novas ideias de escalação têm sido testadas. Outra novidade foi o retorno de Bruno Tabata aos trabalhos com o grupo.

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. O Colorado, por sua vez, é o 10° na tabela de classificação, com 27 pontos.