menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Flamengo comemoram atitude de jogador do Vasco: ‘Ficou nítido’

Cruzmaltino passou pelo Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil

imagem cameraCoutinho foi um does destaques do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 12/09/2025
15:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Vasco é uma das maiores rivalidades do Brasil, e mesmo quando não se enfrentam, os torcedores fazem questão de lembrar disso. Nesta quinta-feira (11), a atitude de um jogador Cruzmaltino rendeu comemorações de alguns rubro-negros.

continua após a publicidade

O jogador em questão não podia ser diferente: Matheus França. Cria do Flamengo, e agora jogador do Vasco. Ele entrou no segundo tempo da classificação cruzmaltina contra o Botafogo, na Copa do Brasil, e bateu muito bem o pênalti na disputa decisiva.

➡️Lesão de jogador do Vasco preocupa torcedores: ‘Não aguento’

Foi justamente nesse momento que alguns torcedores do Flamengo comemoraram a atitude do jogador do Vasco. Após converter a penalidade, Matheus França levou a mão em direção ao escudo do Vasco, dando a sensação de que ia beijar o escudo, mas recuou. Veja o momento e a reação da web abaixo.

continua após a publicidade
Jogadores do Vasco comemoram vitória por pênaltis contra o Botafogo pela Copa do Brasil
Matheus França, ex-Flamengo, comemorando a classificação do Vasco. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja reação de torcedores do Flamengo com a atitude do jogador do Vasco

Matheus França pelo Cruzmaltino

A partida de Matheus França contra o Botafogo foi apenas sua segunda com o Gigante da Colina. A polêmica chegada do ex-Flamengo no Vasco é tratada com muita expectativa pela diretoria do Cruzmaltino, que vê muito potencial no jovem atleta.

O atleta chegou por empréstimo do Crystal Palace, da Inglaterra, até junho de 2026, quando acaba a temporada no futebol europeu. Ele atuou durante poucos minutos contra o Sport, na Ilha do Retiro, e agora participou da classificação do Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Agora, Flamengo e Vasco tem mais um fator de rivalidade dentro de campo. O jogo do segundo turno do Brasileirão promete fortes emoções.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias