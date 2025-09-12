Flamengo e Vasco é uma das maiores rivalidades do Brasil, e mesmo quando não se enfrentam, os torcedores fazem questão de lembrar disso. Nesta quinta-feira (11), a atitude de um jogador Cruzmaltino rendeu comemorações de alguns rubro-negros.

O jogador em questão não podia ser diferente: Matheus França. Cria do Flamengo, e agora jogador do Vasco. Ele entrou no segundo tempo da classificação cruzmaltina contra o Botafogo, na Copa do Brasil, e bateu muito bem o pênalti na disputa decisiva.

Foi justamente nesse momento que alguns torcedores do Flamengo comemoraram a atitude do jogador do Vasco. Após converter a penalidade, Matheus França levou a mão em direção ao escudo do Vasco, dando a sensação de que ia beijar o escudo, mas recuou. Veja o momento e a reação da web abaixo.

Matheus França, ex-Flamengo, comemorando a classificação do Vasco. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja reação de torcedores do Flamengo com a atitude do jogador do Vasco

Matheus França pelo Cruzmaltino

A partida de Matheus França contra o Botafogo foi apenas sua segunda com o Gigante da Colina. A polêmica chegada do ex-Flamengo no Vasco é tratada com muita expectativa pela diretoria do Cruzmaltino, que vê muito potencial no jovem atleta.

O atleta chegou por empréstimo do Crystal Palace, da Inglaterra, até junho de 2026, quando acaba a temporada no futebol europeu. Ele atuou durante poucos minutos contra o Sport, na Ilha do Retiro, e agora participou da classificação do Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil.

Agora, Flamengo e Vasco tem mais um fator de rivalidade dentro de campo. O jogo do segundo turno do Brasileirão promete fortes emoções.