Vidente aponta favorito para São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam, neste domingo (14), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do tricolor paulista.

Durante a análise do confronto, as cartas apontaram dificuldades para o Botafogo no confronto. O vidente apontou que a equipe de Davide Ancelotti deve entrar em campo com uma escalação equivocada para a ocasião.

Além disso, Luiz Filho também destacou que o Glorioso terá problemas nos setores defensivo e ofensivo do campo. Ele ainda destacou a possibilidade de uma lesão de um jogador do Alvinegro no confronto.

Por outro lado, o tarólogo apontou para uma boa partida do São Paulo. De acordo com a previsão, o tricolor entrará em campo bastante mobilizado. Determinada postura será o diferencial para a conquista da vitória.

Apesar disso, Luiz Filho chamou a atenção para o fato do clube paulista poder encontrar dificuldades de manter o rítmo ao longo da partida. Para ele, a equipe de Hernán Crespo terá oscilações ao longo dos 90 minutos, mas isso não deve interferir no resultado final.

São Paulo x Botafogo

O confronto entre as equipes acontece neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolo chega para o confronto após uma derrota para o Cruzeiro, no último dia 30 de agosto, no Mineirão.

Já o Botafogo, entra em campo após sofrer um eliminação, dentro de casa, para o Vasco, pela Copa do Brasil. O resultado aumentou a pressão no cargo de Davide Ancelotti, que convive com críticas no comando do Glorioso.

No Brasileirão, as equipes ocupam posições próximas. Com 35 pontos somados, o clube carioca ocupa a 6ª colocação. Por outro lado, o São Paulo, apresenta 32 pontos, estando na sétima. O resultado do confronto direto poderá definir quem irá terminar na frente a 23ª rodada.