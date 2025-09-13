O Botafogo divulgou na tarde deste sábado (13) a lista de atletas relacionados para o duelo contra o São Paulo no domingo, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Davide Ancelotti busca reencontrar o caminho da vitória após a eliminação para o Vasco na Copa Do Brasil nos pênaltis. Com o G4 na mira, o alvinegro entra em campo para um confronto direto contra o tricolor paulista.

O treinador não terá à disposição duas peças do ataque usadas no duelo do meio de semana contra o Cruz-Maltino. Arthur Cabral, que foi titular no jogo do Nilton Santos e atuou os 90 minutos do confronto, é ausência por um edema ósseo, segundo comunicado do clube.

O ponta Artur, com uma lesão muscular, também não será opção no jogo contra o São Paulo. O camisa 7 só esteve 16 minutos em campo, quando saiu do banco, mas sentiu dores e precisou ser substituído. Por isso, Ancelotti só terá Chris Ramos e Mastriani como centroavantes disponíveis. O setor ofensivo fica completo com Joaquín Correa, Montoro, Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho e Matheus Martins.

Na defesa, o lateral Cuiabano voltar a ficar à disposição para ser relacionado e aparece como opção na lateral esquerda. O jogador ficou de fora um mês por conta de uma lesão no tornozelo. Nesse meio tempo viveu a situação inusitada de ser vendido ao Nottingham Forest e ser emprestado novamente ao Botafogo para o restante da temporada.

Na outra lateral, Vitinho segue inscrito e tende a retomar a titularidade após a minutagem reduzida na Copa do Brasil. Mateo Ponte pode voltar ao banco de reservas. A outra parte do setor defensivo deve seguir a mesma, com Alex Telles na lateral esquerda e Barboza e Kaio na zaga.

O volante Danilo, que não atuou contra o Vasco, segue à disposição de Davide, mas ainda sem confirmação se voltará ao onze inicial. Contra o Vasco, Marlon Freitas fez dupla com Newton no meio-campo.

Um time possível para entrar em campo no Morumbis é formado por: Neto, Vitinho, Barboza, Kaio e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton (Danilo) e Savarino (Santi Rodríguez); Joaquín Correa, Jeffinho e Chris Ramos (Mastriani).

Elenco do Botafogo para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confronto direto contra o São Paulo

O duelo do domingo tem peso grande na briga pelo G4 do Brasileirão. Com dois jogos a menos em comparação ao São Paulo, o Botafogo soma 35 pontos e está um atrás do Bahia, atual 4º colocado. O Tricolor é o 7º com 32 pontos em 22 jogos. Mas uma vitória em casa pode aproximar a equipe de Crespo da disputa por uma vaga direta na próxima Libertadores.

Davide tem a oportunidade de deixar para trás a eliminação contra o Vasco na Copa do Brasil e focar 100% na última competição que resta no calendário botafoguense. Conta a favor do técnico Davide Ancelotti o ótimo retrospecto fora de casa na competição. Desde sua chegada, são quatro jogos, com 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e apenas um sofrido.