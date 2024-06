Lucas Pedrosa e Vêne Casagrande são jornalistas da SBT (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (05), os jogadores do Vasco da Gama foram surpreendidos pelos torcedores protestando na porta do CT Moacyr Barbosa. O motivo principal da revolta foi a última derrota do cruzmaltino por 1x6 contra o Flamengo. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa, jornalistas do SBT Sports Rio, discutiram sobre a eficácia e necessidade dos protestos no CT do clube.

Venê Casagrande se posicionou de forma contrária aos protestos no CT. O jornalista considera o protesto uma humilhação com os jogadores e defende veementemente que 'lugar de torcedor é no estádio, não é na porta do CT'.

Lucas Pedrosa, setorista e torcedor do Vasco da Gama, apoia os protestos. Para ele, a revolta se justifica pelo tamanho da crise que o clube enfrenta.

- Isso não vai mudar. Em campo, não interfere. Mas é válido o torcedor protestar e mostrar a indignação. Não dá pra cobrar racionalidade de um torcedor que sofre a 25 anos. É só porrada atrás de porrada, humilhação atrás de humilhação. Assim como o jogador se sentiu humilhado, o torcedor se sente humilhado jogo após jogo - comentou Pedrosa.

O ânimo dos jornalistas esquentou durante a discussão sobre os protestos no CT do Vasco.

- Nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram nesta quarta-feira. Foi uma humilhação, eles humilharam os jogadores e eu sou totalmente contra esse tipo de protesto - defendeu Venê.

-Se ponha no lugar do torcedor. Eles foram humilhados na porta do trabalho deles, e o torcedor que vai ao estádio todo dia e é humilhado como foi humilhado. E o torcedor que gasta dinheiro, gasta passagem. E o torcedor que compra camisa, que faz de tudo por eles, que sempre apoiou inclusive os mesmos jogadores - rebateu Pedrosa.

- O que o jogador pode fazer? Se dedicar. Correr em campo. Um time que toma de 6, mesmo sendo muito pior que o Flamengo tecnicamente e em investimento, não tem justificativa - continuou.