Lance de titular do Vasco contra o Paysandu repercute: 'Não se ajuda'

Vasco e Paysandu estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (13), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Até aqui, as equipes vão empatando por 2 a 2 em São Januário, e o lance de um titular do Cruz-Maltino chamou a atenção de torcedores.

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No começo do segundo tempo, depois de uma bola cruzada na área, Saldivia tentou afastar a bola e acabou mandando para o fundo da rede de Léo Jardim. Foi o terceiro gol contra do zagueiro na temporada.

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Depois do lance do chileno em Vasco x Paysandu, torcedores do Cruz-Maltino demonstraram insatisfação com o desempenho do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Onde assistir Vasco x Paysandu

O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o jogo da ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).

O Cruz-Maltino não perde há quatro jogos e chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, no Pará. Seguindo a ideia de rodízio do elenco, o técnico Renato Gaúcho pode poupar alguns jogadores visando a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. Suspensos na competição de pontos corridos, Thiago Mendes e Rojas devem ser utilizados nesta quarta-feira. Já o lateral-esquerdo Cuiabano pode voltar à lista de relacionados. O jogador já retomou os treinos com o elenco, mas ainda vem sendo preservado pela comissão técnica e não joga Vasco x Paysandu.

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Vasco enfrenta o Paysandu em São Januário (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Já o Paysandu se reergueu após a derrota para o Vasco, em abril. Após o confronto, a equipe voltou a campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C e duas pela Copa Verde. Depois de seis rodadas da terceira divisão, o Papão lidera a competição e segue firme na briga pelo acesso à Série B.

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