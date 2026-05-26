Vai passar? Vidente aponta resultado de Fluminense x Deportivo La Guaira

Fluminense e Deportivo La Guaira vão se enfrentar, na noite da próxima quarta-feira (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, apontou quem será o vencedor do duelo no Maracanã.

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De acordo com a previsão do tarólogo, o Fluminense vai vencer o La Guaira, apesar de um confronto dificílimo para o Tricolor das Laranjeiras. Vale lembrar que, mesmo com a vitória, o clube carioca precisa que o Bolívar não vença o Independiente Rivadavia.

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A tensão do confronto no Maracanã será determinante para o andamento do confronto entre Fluminense e Deportivo La Guaira. Segundo o vidente, o Tricolor vai tentar acelerar demais o jogo, e isso pode trazer dificuldades. Ainda assim, o time comandado por Zubeldía vai superar os desafios e sair com a vitória.

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Fluminense x La Guaira na Venezuela pela Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)

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O Fluminense faz o jogo mais importante de 2026 nesta quarta-feira contra o Deportivo La Guaira. Essa é a forma como o clube trata o confronto internamente. O Tricolor não depende apenas de si para se classificar à próxima fase da Libertadores. O Lance! apurou que a expectativa de passar de fase aumentou muito após a mudança do local da partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia.

Para avançar ao mata-mata, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia. Nesse momento, o clube encara com otimismo as chances de classificação por conta da mudança do local da partida. O jogo saiu de La Paz para Santa Cruz de La Sierra, onde não tem altitude. A troca, por conta de questões de segurança na capital boliviana, irritou o Bolívar, mas beneficiou o Fluminense, que enfrenta o La Guaira.

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Apesar de ter gostado da troca, a sensação de depender de outro resultado desagrada lideranças do clube. Mesmo entendendo que houve algumas questões pontuais nos jogos da Libertadores, é consenso que o time não podia chegar nesse ponto da competição sem estar classificado ou ao menos dependendo apenas de si.

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