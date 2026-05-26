Escalação do São Paulo: Dorival muda time para decisão contra Boston River

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Boston River pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília) desta terça-feira (26), no Morumbis.

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Precisando da vitória para classificar, o time chega com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Wendell completam a defesa.

Osório é a grande novidade e deve começar a ganhar ainda mais espaço com os problemas que o time tem lidado na defesa.

Pablo Maia, Danielzinho e Artur fecham o meio. No ataque, as escolhas foram Ferreirinha, Calleri e André Silva.

Escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio, Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Arthur, Ferreirinha, Calleri e André Silva

Como chegam as equipes?

O São Paulo vive um jejum incômodo de oito jogos sem vencer, no momento mais complicado da temporada. Na Copa Sul-Americana, empatou com o Millonarios na última rodada, resultado que impediu a classificação antecipada. Ainda assim, a equipe lidera o Grupo C e depende apenas de uma vitória para avançar às oitavas de final. Vale destacar que apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta, enquanto o segundo disputa uma repescagem.

Já o Boston River chega sem chances de classificação. A equipe ocupa a 13ª colocação do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e também atravessa uma fase complicada na temporada.

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(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

São Paulo x Boston River: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOSTON RIVER

COPA SUL-AMERICANA - SEXTA RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Augusto Menendez (Peru)

🚩 Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)

🖥️ VAR: Edwin Ordoñez (Peru)