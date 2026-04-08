PC Oliveira dá veredito em polêmica de Cusco x Flamengo

O Flamengo venceu o Cusco por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), no Perú, pela primeira rodada da Copa Libertadores. Apesar da vitória, a partida foi marcada por um lance polêmica da arbitragem, que foi analisado pelo especialista Paulo César de Oliveira, da Globo.

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➡️ Rivais se revoltam com arbitragem em Cusco x Flamengo: 'Era expulsão'

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 50 minutos, quando Gonzalo Plata, do Flamengo, acertou um pisão no meia Colitto, que caiu com fortes dores no gramado.

Em campo, o árbitro Derlis López não marcou nenhuma irregularidade no lance. Contudo, o VAR pediu uma paralisação da partida para analisar a jogada. Após cerca de dois minutos, a arbitragem decidiu por não punir o atleta do clube carioca.

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— Para o nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira, não seria lance para expulsão, seria um lance de cartão amarelo, porque não tem um movimento de cima para baixo na pisada do Plata. O PC também não daria o cartão vermelho, mas sim, amarelo — comentou Everaldo Marques.

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Como foi Cusco x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

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O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.

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