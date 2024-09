Vasco x Palmeiras: Sálvio Spínola diz porque VAR agiu em falta marcada fora da área

Sálvio Spínola explicou decisão da arbitragem em Vasco x Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Vasco e Palmeiras contou com uma polêmica de arbitragem no último domingo (22). O árbitro Rafael Klein deu uma falta fora da área para o Cruzmaltino, mas após revisão no VAR, voltou atrás na decisão. Jogadores do time carioca reclamaram de uma penalidade na jogada. Sálvio Spínola explicou a situação.

- Se o árbitro marcou uma falta fora da área, por que o VAR interferiu? Porque o lance foi dentro da área. Aí, por ter a mão, o VAR teve que falar que ele marcou fora. Mas foi dentro. Mas para o VAR, não foi lance de pênalti, por isso recomenda a ida ao monitor - começou Sálvio.

- Se o Klein continua com a interpretação que essa bola na mão é falta, seria pênalti. Mas ele foi ao monitor e viu que errou na falta. E foi dentro da área, por isso reinicia com bola ao chão para o goleiro - completou o ex-árbitro, no programa "Apito Final", da Band.

No lance, Emerson Rodríguez cruza, e a bola bate no braço de Vanderlan. Chamado para analisar a jogada no monitor do VAR, o árbitro entendeu que o toque do jogador do Palmeiras não foi irregular. A decisão de Klein causou revolta no atacante Pablo Vegetti, que levou cartão amarelo por reclamação.