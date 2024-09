Pênalti? PC Oliveira analisa decisão de Rafael Klein em Vasco x Palmeiras

PC Oliveira analisou lance polêmico de Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Vasco se enfrentaram neste domingo (22) com direito a lance polêmico no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. No segundo tempo, o árbitro Rafael Klein voltou atrás em uma decisão de pênalti para o Cruzmaltino. Para Paulo César de Oliveira, a decisão foi acertada.

No lance, Emerson Rodríguez cruza e a bola bate no braço de Vanderlan. Klein marcou falta fora da área, mas o atleta alviverde estava dentro da área. Chamado para analisar a jogada no monitor do VAR, o árbitro entendeu que o toque do jogador do Palmeiras não foi irregular.

- Nosso especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira concorda com a marcação do Rafael Klein. Para o PC, também não houve a penalidade, braço colado ao corpo - disse o narrador Jader Rocha, durante a transmissão do "Premiere".

A decisão de Klein causou revolta no atacante Vegetti, que levou cartão amarelo por reclamação. Com bola rolando, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Flaco López. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 53 pontos, na vice-liderança, enquanto Vasco é o 10º, com 35.