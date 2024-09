Predinho, presidente do Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







28/09/2024

O Vasco se pronunciou pelas redes sociais sobre a mudança de data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino repudiou a decisão da CBF e afirmou que o adversário está sendo beneficiado com o adiamento da partida.

Em video divulgado pelo clube, o presidente Pedrinho aparece ao lado do diretor de futebol Marcelo Sant'Anna, e revela negativa do Vasco em relação à primeira consulta da entidade. O dirigente alega que o Cruz-Maltino já jogou, contra o Athletico-PR, nas mesmas condições que seriam disputadas as semifinais.

– A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR. Então, já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF.

Atlético-MG e Flamengo entraram com um pedido à entidade para adiar os jogos de volta, que aconteceriam na quinta-feira (17), por conta da Data Fifa. Inicialmente, Vasco e Corinthians foram contra a mudança de data.

Pedrinho completa, em tom de repúdio, afirmando que o adversário estaria sendo beneficiado pela mudança da data da partida.

– O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo das suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão. Inclusive, eu falei com o Sr. Júlio Avellar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Club de Regatas Vasco da Gama.

Os jogos de ida dos dois confrontos acontecerão no mesmo dia: 02/10 (quarta-feira). A partida entre Atlético-MG x Vasco, às 19h15. Já o embate entre Flamengo x Corinthians será às 21h45. Os jogos de volta, que inicialmente, aconteceriam no dia 17, passaram para o final de semana (19 e 20).

Vasco x Atlético-MG

Ida: 02/10 (Quarta-feira) – 19h15; Arena MRV, Belo Horizonte

Volta: 19/10 (Sábado) – 18h30; São Januário; Rio de Janeiro

Confira nota divulgada pelo clube:

– O Vasco da Gama vem a público manifestar seu descontentamento com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de manter a alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, mesmo após consulta feita através de ofício enviado pela própria CBF.

Agradecemos o apoio da nossa torcida e reiteramos que seguimos focados em alcançar nossos objetivos dentro de campo, apesar das adversidades impostas.