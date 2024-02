Entenda a ajuda da família de Neymar a Dani Alves



Depois do julgamento de três dias, no início de fevereiro, a juíza da Audiência de Barcelona considerou como único atenuante a indenização voluntária. Este montante teve origem de uma doação da família de Neymar e ajudou a reduzir a pena de Daniel Alves.



O dinheiro foi transferido por Neymar da Silva Santos, pai do atacante do Al-Hilal e que confirmou a doação como "ajuda a um amigo". O valor então depositado pela defesa do atleta na conta do tribunal, para ser repassado à vítima "com independência do resultado do julgamento".