Caso Daniel Alves: entenda a sentença da Justiça



Além do tempo na prisão, a Daniel Alves também foi imposto um período de cinco anos em liberdade vigiada, a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da vítima por pelo menos um quilômetro e não entrar em contato com ela.



O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo. A decisão cabe recurso para ambas as partes.



- O tribunal considera provado que 'o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, mesmo com a denunciante dizendo que não, e que queria sair'. E entende que 'isso cumpre o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência, e com acesso carnal - afirmou Isabel Delgado Pérez, juíza da 21ª Seção de Audiência de Barcelona.