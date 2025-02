O UFC Seattle acontece neste sábado (22), apresentando como luta principal o confronto entre Henry Cejudo e Song Yadong. O evento, que ocorrerá na Climate Pledge Arena, também será marcado pela presença de quatro brasileiros, incluindo Jean Silva e Jean Matsumoto, que terão a chance de se destacar no octógono. A transmissão ao vivo será feita pelo UFC Fight Pass, a partir das 20h (de Brasília).

Brasileiros no UFC

O início do card preliminar está previsto para as 20h, horário de Brasília, e o card principal começará às 23h. A ausência do canal 'Combate' na transmissão desde o final de 2022 indica uma mudança significativa na maneira como os fãs brasileiros acompanham o UFC, agora mais dependentes de plataformas de streaming e coberturas online.

UFC Seattle

🗓️ Data: 22 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌐 Local: Climate Pledge Arena, Seattle, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Confira os confrontos:

🥊 CARD PRINCIPAL 23h (de Brasília)

Peso galo (até 61,2 kg): Henry Cejudo x Song Yadong

Peso médio (até 83,9 kg): Brendan Allen x Anthony Hernandez

Peso combinado (até 63,5 kg.): Rob Font x Jean Matsumoto

Peso pena (até 65,7 kg): Jean Silva x Melsik Baghdasaryan

Peso meio-pesado (até 93 kg.): Alonzo Menifield x Julius Walker

🥊 CARD PRELIMINAR 20h (de Brasília)

Peso meio-pesado (até 93 kg.): Ion Cutelaba x Ibo Aslan

Peso pena (até 65,7 kg): Andre Fili x Melquizael Costa

Peso médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Nick Klein

Peso galo (até 61,2 kg): Ricky Simon x Javid Basharat

Peso combinado (até 77,1 kg.): Nikolay Veretennikov x Austin Vanderford

Peso médio (até 83,9 kg): Nursulton Ruziboev x Eric McConico

Peso meio-pesado (até 93 kg.): Modestas Bukauskas x Raffael Cerqueira

